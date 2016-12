Flagrado transportando drogas em rodovia de SG

12/12/2016 às 11:20h Enviado por: Rene Santos

Policiais civis apreenderam pasta base de cocaína e revólver Foto: Luiz Nicolela

Por: Thuany Dossares

Um homem identificado como Anderson da Silva Suevo, de 39 anos, foi preso por policiais da 72ªDP (Mutuá), em Maricá, enquanto tentava transportar drogas para o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na noite de sábado. Os agentes receberam uma denúncia através do WhatsApp da delegacia (99020-2457) que informava que o acusado estava num carro na RJ-106, levando drogas para o conjunto de favelas de São Gonçalo.



Anderson foi surpreendido pelos agentes na rodovia e não resistiu à prisão. No interior do veículo foram encontrados 430 gramas de pasta base de cocaína, que seriam submetidos à preparação para consumo na comunidade gonçalense. Em seguida, o criminoso levou os agentes até a sua casa, em Maricá, onde foi encontrado um revólver calibre 38 com a numeração raspada.

Ele foi encaminhado à 72ªDP, onde irá responder pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.