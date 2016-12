PM flagra dois jovens com drogas durante operações em favelas de SG

12/12/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Policiais apreenderam maconha, cocaína e rádios transmissores Foto: Div

Por Daniela Scaffo

Na Favela da Simão, em Santa Catarina, os PMs foram recebidos a tiros por três suspeitos. Após o confronto, os policiais conseguiram capturar Rodrigo de Oliveira Ramos, de 27 anos, na Travessa Simões. Com o jovem foram encontrados 88 pinos de cocaína, 33 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor. O acusado foi autuado por tráfico de drogas e associação na 73ªDP (Neves). Ele já tinha passagem por tentativa de homicídio. Na localidade conhecida como Favelinha do Crime, no Gradim, policiais da Ocupação Coruja realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram cerca de cinco suspeitos em um beco, na Travessa Charles. Ao tentarem realizar a abordagem, os criminosos fugiram.



Após buscas pela localidade, os policiais conseguiram prender Rafael Soares das Dores, de 23 anos, com 42 pinos de cocaína e 50 trouxinhas de maconha. O jovem já tem passagem por tráfico de drogas.

Ambos os casos foram registrados na 73ªDP (Neves).