Confronto termina com três presos no Morro do Feijão

11/12/2016 às 11:30h Enviado por: Rene Santos

Dominyk e Daniel foram levados para a delegacia de Neves Foto: Julio Diniz

Após intensa troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes do Morro do Feijão, no Paraíso, São Gonçalo, três homens foram presos com drogas, na manhã de ontem.



PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Coruja, Ocupação Coruja e Mineiro foram até a comunidade para realizar operação de combate ao tráfico de drogas e foram recebidos a tiros por cerca de 10 homens armados, que estavam numa pedra, no alto do morro.

Após o confronto, os militares capturaram, na Travessa Oscar Maldonado, Lucas Adriano Leonardo Lima, o LC, de 20 anos, Daniel da Silva Cassiano, 23, e Dominyk Lopes Moraes Lima, 18. Com o trio, os agentes apreenderam 412 cápsulas de cocaína, 13 trouxinhas de maconha e dois rádios comunicadores.

Para tentar fugir dos policiais, Dominyk e Daniel se jogaram da pedra e acabaram se ferindo. Eles foram socorridos para o Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto, onde foram medicados.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 73ªDP (Neves).