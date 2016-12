Flagrados com ‘radinho’ e drogas em Itaitindiba

11/12/2016 às 11:15h Enviado por: Rene Santos

Grupo foi surpreendido numa área de mata do bairro Foto: Div

Quatro jovens suspeitos de tráfico de drogas foram presos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) em Itaitindiba, São Gonçalo, no início da noite de sexta-feira.



Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Santa Izabel foram informados sobre a presença de criminosos numa área de mata, na Rua da Fortuna. No endereço, próximo a um bambuzal, os agentes surpreenderam três menores, todos de 16 anos, e Matheus da Silva Porto, de 19, com quatro rádios transmissores. Os acusados levaram os PMs a uma casa, onde foram encontradas 150 trouxinhas de maconha, 75 capsulas de cocaína sob o telhado do imóvel. Todos foram levados para a central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).