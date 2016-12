Jovens ‘rodam’ com drogas durante operação da PM no Morro da Força

11/12/2016 às 11:10h Enviado por: Rene Santos

Segundo PMs, Romário, Victor e Raphael não resistiram à prisão Foto: Divulgação

Três homens foram flagrados com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na noite de sexta-feira, no Boaçu, em São Gonçalo. Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) verificavam uma denúncia que informava a localização de um ponto de venda de drogas, no Morro da Força. Na Rua Bernardo Franco, na localidade conhecida como Dez, os PMs surpreenderam Romário de Souza Arruda, de 22 anos, Victor Alves da Silva Neto, de 19, Raphael Simões de Moura, de 36 anos. Com o trio foram apreendidos 319 cápsulas de cocaína, 224 trouxinhas de maconha, dois rádios comunicadores e R$ 60.



Todos foram encaminhados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves).