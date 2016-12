Um baleado e dois presos após troca de tiros em comunidade do Gradim

11/12/2016 às 11:05h Enviado por: Rene Santos

O adolescente e Maximus foram capturados durante a ação Foto: Div

Um homem acabou baleado durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e criminosos na Favela do Pombal, no Gradim, em São Gonçalo, no início da madrugada de ontem. Na ação, dois jovens foram detidos e arma e drogas apreendidas.



PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam uma operação na comunidade quando surpreenderam Maximus da Silva Pessanha, de 21 anos, com um rádio transmissor, na Rua Domingos Carvalhaes. Em seguida, num beco da favela, os agentes se depararam com Leiton do Nascimento, 22, e um adolescente, de 17 anos. Segundo os policiais, Leiton portava uma pistola e atirou contra os PMs. Durante o confronto, ele acabou baleado em uma das pernas e foi socorrido para o Pronto Socorro São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto. Já o menor estava com uma sacola contendo 90 trouxinhas de maconha, 84 pinos de cocaína e rádio comunicador. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).