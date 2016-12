DH intensifica as buscas por ‘viúva negra’, que pode estar fora do Rio

10/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Investigadores da DH divulgaram fotografias em que Rafaela aparece com diferentes fisionomias Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) já começaram a receber informações sobre a localização de Rafaela Damas Ribeiro dos Santos, de 29 anos, acusada de matar o próprio marido, o oficial da Marinha Mercante William Azelman para se beneficiar com um seguro de vida milionário. No entanto, os agentes acreditam que ela pode ter saído do estado.



De acordo com o delegado Fábio Barucke, diretor da especializada, pelo menos quatro denúncias já foram recebidas e seus agentes irão realizar operações também fora do Rio de Janeiro.

“Recebemos informação até de que ela teria sido vista num bairro da Zona Sul de Niterói, mas não era a Rafaela. Nossa maior suspeita é de que ela possa ter fugido para outro estado. Então iremos fazer diligências também fora do Rio”, declarou Barucke.

Para poder facilitar a identificação da ‘viúva negra’ por parte das pessoas, a polícia divulgou diferentes fotos em que ela está loira e morena. Rafaela segue foragida da Justiça, com um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na sua captura pode ligar para o Disque-Denúncia, através do 2253-1177.