Traficante do Anaia recruta ‘soldados’ em favelas do Rio

10/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Teteu e o menor são oriundos dos morros da Palmeirinha e Jorge Turco, no Rio, e teriam sido recrutados por Nando Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Ligado à facção Comando Vermelho (CV) e apontado pela polícia como o líder da venda de drogas do Vila Três, Jardim Miriambi e Complexo do Anaia, em São Gonçalo, Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia, de 29 anos, estaria recrutando criminosos de favelas do Rio para reforçar o tráfico na região. Na manhã de ontem, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam dois jovens oriundos de diferentes comunidades cariocas, com uma metralhadora com o brasão da PM, no Anaia.



Os militares contaram que realizavam uma operação no Complexo do Anaia com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Na Estrada da Meia Noite, os agentes tiveram a atenção voltada para William Souza da Costa, o Teteu, 20, e um menor, de 17 anos, que correram ao ver a viatura. A dupla foi alcançada pelos policiais e disse ser oriunda das comunidades da Palmeirinha, em Guadalupe, e Jorge Turco, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio.

De acordo com os PMs, os dois confessaram que vieram para reforçar o tráfico no Jardim Miriambi e Vila Três, mas que estariam morando no Anaia, já que ambas comunidades têm a venda de drogas controlada por Nando.

Teteu e o adolescente levaram os agentes até a Rua Rio Araguaia, no Miriambi, onde estava escondido uma submetralhadora, que tinha o brasão da Polícia Militar, e um rádio comunicador. O caso foi registrado na central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).

Recordando - No último dia 16, os PMs prenderam Rodrigo Fernandes Ribeiro, o Cabeludo, 27, com uma pistola e drogas no Jardim Miriambi. O acusado era ligado ao tráfico na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e teria vindo para a comunidade gonçalense para reforçar a disputa pelos pontos de venda de drogas naquela região.