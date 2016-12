Polícia recupera carga roubada no J. Miriambi

10/12/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Ayrton: preso em flagrante Foto: Sandro Nascimento

Após troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e criminosos, parte de uma carga avaliada em R$ 200 mil foi recuperada, no início da manhã de ontem, no Jardim Miriambi, em São Gonçalo. Suspeitos de envolvimento no crime, Ayrton Alves Bezerra foi preso enquanto tentava fazer um registro de roubo na delegacia.



De acordo com a polícia, cinco homens armados de fuzis e pistolas, divididos num veículo Saveiro branco e uma motocicleta Twister preta, roubaram um caminhão que transportava uma carga de eletrodomésticos e eletroeletrônicos na Estrada Raul Veiga, em Alcântara, e sequestraram o motorista e o ajudante.

Os PMs contaram que foram informados que os criminosos haviam fugido para a comunidade da Caixa D’Água, onde surpreenderam o grupo descarregando celulares, televisões, tabletes, aparelhos de som e notebooks num Meriva prata. Houve intensa troca de tiros, mas os ladrões conseguiram fugir levando parte da carga, avaliada em R$ 150 mil.

Um Pálio preto, que foi usado na ação criminosa, acabou abandonado com diversas marcas dos disparos no local. Os militares conseguiram resgatar os funcionários e recuperar o caminhão com colchões e ventiladores. Ninguém ficou ferido durante o tiroteio.

“Eles nos renderam na hora em que a gente ia sair para começar a fazer as entregas. Um dos bandidos apontou a arma para a cabeça do meu colega e o colocou no carro deles, enquanto outro veio no caminhão comigo. Diziam que se a gente colaborasse não iriam fazer nada conosco porque somos trabalhadores. Mas o susto foi grande”, narrou uma das vítimas, que preferiu não se identificar.

O caso foi encaminhado para a 74ªDP (Alcântara), onde os policiais e funcionários encontraram Ayrton tentando registrar o suposto roubo de seu carro, o Pálio preto, e o identificaram como um dos envolvidos no crime.