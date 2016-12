Polícia encontra ‘Perna’ em Niterói

10/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Yuri foi flagrado com três quilos de pasta base de cocaína Foto: Sandro Nascimento

Apontado pela polícia como o gerente do tráfico de drogas do Complexo do Viradouro, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói, Yuri de Souza Brito, mais conhecido como Perna, de 20 anos, foi preso com drogas por policiais do 12ºBPM (Niterói), na manhã de ontem, na comunidade do Cantagalo, em Pendotiba. A apreensão deu um prejuízo de quase R$ 50 mil aos traficantes.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que foram até o Cantagalo verificar uma denúncia que informava a localização de um dos chefes do tráfico do Morro do Chiqueirinho, no Complexo do Viradouro. Perna foi surpreendido numa casa, onde foram encontrados três quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 45 mil. Segundo os militares, Perna também é suspeito de cometer diversos assaltos na Região Oceânica e na Zona Sul da cidade. Em perfis nas redes sociais, o criminoso costumava ostentar o poderio bélico da comunidade postando fotos armado com fuzis.



O acusado foi encaminhado para a central de flagrantes da 77ªDP (Icaraí).