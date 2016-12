Dois mortos durante ações da PM no Jardim Catarina

09/12/2016 às 08:15h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a polícia, Diego estava armado com pistola e atirou contra os PMs na Favela da 40. Quarta à noite, jovem identificado apenas como Mata Rindo (à direita) foi baleado em troca de tiros no Final Feliz e também não resistiu Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Dois homens morreram durante diferentes ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) em comunidades do Jardim Catarina, São Gonçalo, entre a noite de quarta-feira e a manhã de ontem.



Por volta das 9h, PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Santa Luzia e Jardim Catarina foram até a Favela da 39 para realizar uma ação de combate ao tráfico quando foram recebidos a tiros na Rua dos Marfins. Os militares foram surpreendidos por pelo menos oito criminosos armados, divididos em quatro motos, que efetuaram diversos disparos. Durante o confronto, Diego Alexandre Lopes da Cunha, de 24 anos, foi baleado e morreu no local. Segundo os agentes, ele portava uma pistola calibre nove milímetros com carregador alongado. Diversas trouxinhas de maconha e cápsulas de cocaína foram apreendidas, além de quatro rádios comunicadores.



No início da noite de quarta-feira, policiais do Patamo Santa Luzia foram até a Favela do Final Feliz, também no Jardim Catarina, para verificar uma denúncia que informava a localização de homens armados, vendendo drogas.

Na Rua 35, na localidade conhecida como Cinco Bocas, os PMs foram recebidos a tiros pelos bandidos. Após o confronto, um homem identificado apenas como Mata Rindo foi encontrado baleado, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com os militares, o suspeito seria segurança do tráfico e estava com uma pistola, 111 pinos de cocaína e rádio comunicador. Os casos foram registrados na central de flagrantes da 74ª DP (Alcântara). Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.