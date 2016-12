Flagrado por PMs com revólver e drogas em comunidade de SG

09/12/2016 às 09:17h Enviado por: Samuel Castro

PT levou policiais até um tonel onde material estava escondido Foto: Sandro Nascimento

Um homem identificado como Peterson Rangel Silva de Araújo, o PT, de 21 anos, foi preso por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, no Porto do Rosa, em São Gonçalo.



PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida Porto do Rosa, quando tiveram a atenção voltada para PT. Durante a abordagem, ainda segundo a polícia, ele confessou fazer parte do tráfico e levou os agentes a um tonel, onde estavam escondidos um revólver calibre 38 e 100 pinos de cocaína.

Na mesma ação, os policiais recuperaram um veículo HB20 branco, que havia sido roubado na noite de quarta-feira, no bairro Brasilândia. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).