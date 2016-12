Cinco jovens são presos com arma e drogas após baile funk no Paraíso

09/12/2016 às 09:22h Enviado por: Samuel Castro

Grupo foi surpreendido por PMs com pistola, maconha e cocaína, no alto do Morro do Feijão Foto: Sandro Nascimento

Cinco homens foram capturados com arma e drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no início da manhã de ontem, ao saírem de um baile funk no Morro do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo.

Militares da Ocupação Coruja verificavam denúncias sobre um baile funk que estaria sendo promovido por traficantes na comunidade quando surpreenderam Wanderson Soares Borges dos Passos, de 21 anos, Brendon de Araújo Mendonça, 20, Willian Garcia, o 2L, e Marlon de Freitas Dutra, o ML, ambos de 18 anos. Um adolescente, de 17 anos, também foi apreendido junto com o grupo. Com eles, foram encontradas uma pistola calibre nove milímetros, 207 cápsulas de cocaína, 188 trouxinhas de maconha, além de dois rádios comunicadores.



Todos foram encaminhados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves).