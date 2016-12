DH faz buscas para tentar localizar ‘Viúva Negra’

09/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Rafaela continua foragida Foto: Divulgação

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) realizaram, ontem, uma nova operação para tentar prender Rafaela Damas Ribeiro dos Santos, de 29 anos. No entanto, ela segue foragida da Justiça, com um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado em aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói.

Rafaela é acusada pela polícia de mandar matar o próprio marido, o oficial da Marinha Mercante William Azelman, de 29 anos, em agosto do ano passado, para ser beneficiada com R$ 2,4 milhões. De acordo com as investigações, para cometer o crime, ela contou com o apoio de seu amante Victor Marins Tavares Ribeiro, o Victinho Mete Bala, 24 - chefe do tráfico de drogas na Grota do Surucucu, em São Francisco.

Durante a manhã e a tarde de ontem, policiais da DH fizeram novas buscas em locais sigilosos para tentar capturar a viúva negra. “Fizemos novas diligências, mas não conseguimos localizá-la. Não posso divulgar os endereços que fomos para não atrapalhar o andamento das nossas investigações. Mas não pararemos por aqui, vamos continuar fazendo buscas até conseguirmos prendê-la”, declarou o delegado Fábio Barucke, diretor da especializada.

Barucke ainda solicitou que quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia na prisão de Rafaela pode ligar para o Disque-Denúncia, através do 2253-1177.