PRF prende homem que transportava mais de 1.000 munições na BR

08/12/2016 às 17:39h Enviado por: Rennan Rebello

Homem foi preso durante operação conjunta entre agentes do CORE e da Polícia Rodoviária Federal Foto: Divulgação

Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil - CORE - da Seção de Operações com Cães realizaram operação em conjunto com o Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR-116, km 227, em Pirai/RJ.









Durante as ações com o uso de cães, conseguiram capturar o nacional Elidio Bortolotti Filho, 46 anos, que transportava em sua bagagem 1.500 munições de uso restrito do calibre de 9mm, uma vez que os cães indicaram que Elidio trazia material ilícito em sua bagagem de mão.









Elidio Bortolotti Filho encontrava-se a bordo de um ônibus da Viação Kaissara, que fazia o itinerário São Paulo/SP x Rio de Janeiro/RJ e confessou que trazia a munição da cidade de São Paulo e que levaria para o Morro do Adeus, para receber a quantia de mil reais.









O criminoso, que era foragido do Sistema Prisional e possuía mandado de prisão, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Piraí- 94a DP.