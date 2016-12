Dupla é presa após troca de tiros no Jardim Catarina

08/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Foragido da Justiça, DN foi preso e um menor acabou detido Foto: Sandro Nascimento

Um homem foi preso e um menor apreendido com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.



PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que foram até a Rua das Esmeraldas verificar uma informação do Disque-Denúncia (2253-1177) a respeito da localização de dois traficantes da Favela do Pica-Pau.

No endereço, os militares surpreenderam Daniel de Menezes da Conceição, o DN, de 21 anos, numa casa. No interior do imóvel, foram encontrados duas munições de fuzil e pistola.

Segundo a polícia, DN levou os agentes até a Rua 23, onde a droga estava escondida. No local, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, os militares encontraram dois tabletes com cerca de 2,5 quilos de maconha. Um adolescente, de 17 anos, também foi apreendido com um rádio comunicador.

A dupla foi encaminhada para a 74ªDP (Alcântara). Na delegacia foi constatado que contra DN havia um mandado de prisão por tentativa de homicídio, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.