Matou o próprio marido para receber seguro milionário

08/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a DH, William foi assassinado a mando de Rafaela pelo traficante Victinho Mete Bala Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

O que parecia ser um roubo seguido de morte (latrocínio), na verdade era um assassinato por causa de um seguro de vida milionário. Rafaela Damas Ribeiro dos Santos, de 29 anos, é acusada pela polícia de mandar matar o próprio marido, o oficial da Marinha Mercante William Azelman, de 29 anos, para ser beneficiada com R$ 2,4 milhões.

O crime aconteceu em agosto do ano passado, na véspera do Dia dos Pais, no bairro Maceió, em Niterói. De acordo com as investigações da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), Rafaela estaria tendo um relacionamento extraconjugal com Victor Marins Tavares Ribeiro, o Victinho Mete Bala, 24 - chefe do tráfico de drogas na Grota do Surucucu, em São Francisco - e forjou um assalto para que o amante matasse o próprio companheiro.

Segundo a apuração policial, a mulher conheceu o traficante num baile funk na comunidade enquanto William estava viajando a trabalho, já que ele ficava 15 dias embarcado. Nesse período, ela também costumava organizar festas no apartamento do casal, que Victinho Mete Bala frequentava. No dia do crime, por volta das 23h40, a acusada insistiu para que William a acompanhasse num restaurante em São Francisco, que fecharia à meia-noite. Ela estava ao volante do carro do casal, um Nissan Sentra preto, e passou pela Estrada do Capim Melado, o que não era habitual.

No trajeto, eles foram surpreendidos por Victinho Mete Bala e um outro criminoso, ainda não identificado, que ocupavam um Palio Weekend branco, modelo táxi. Mesmo não reagindo, William foi colocado de joelhos e executado com tiros na nuca.

O que inicialmente chamou a atenção dos policiais foi o fato de Rafaela correr cerca de 300 metros para pedir ajuda no condomínio onde morava, já que havia uma casa a apenas 10 metros do local do crime. Além disso, os bandidos levaram apenas o celular da mulher e as alianças, mas deixaram o cordão de ouro de 120 gramas da vítima. O carro do casal foi encontrado no bairro Vila Progresso, a menos de dois quilômetros do local onde foi roubado.

Logo após a morte de William, Victinho Mete Bala teria feito um churrasco na Favela da Grota para comemorar o crime. Ele disse na comunidade que havia ganhado muito dinheiro para matar o marido de Rafaela. As investigações, portanto, começaram a se voltar para a viúva e os indícios aumentaram assim que os familiares da vítima estiveram na DH para conseguir o registro do caso e dar entrada num seguro de vida que renderia a Rafaela R$ 2,4 milhões. Ela chegou a conseguir um adiantamento de R$ 860 mil, que foi bloqueado pela Justiça.

Na época, Diego Lopes Moreira, o DG da Grota, 24, considerado um dos maiores ladrões de carros de Niterói, foi preso suspeito de envolvimento na morte de William. Num primeiro momento, a viúva disse ter reconhecido DG pela voz. Já na sede da DH, ela mudou a versão e disse que o reconheceu a partir de suas características físicas.

Ostentação - Com a morte do marido, Rafaela colocou o imóvel em que moravam para alugar e passou a viver com a renda do aluguel e com a pensão de mais de R$ 5 mil deixada pela vítima. Em abril, ela fez uma viagem pela Europa, passando por Paris, na França, e Veneza, na Itália.

Rafaela e Wiliam estavam juntos desde 2004, quando se conheceram num cursinho preparatório para vestibular e concursos. Na manhã de ontem, agentes da DH realizaram uma operação em Niterói e Cabo Frio para tentar capturar a viúva, que permanece foragida. Contra ela, existe um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói. Victinho Mete Bala foi preso em outubro por policiais da DH. Quem tiver informações sobre a localização de Rafaela, pode ligar para a DH, no 2717-2838.