Dois baleados durante confronto em Niterói

08/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Sandro Nascimento

Dois homens foram baleados, na manhã de ontem, durante troca de tiros entre policiais do 12ºBPM (Niterói) e traficantes do Morro do Preventório, em Charitas, Zona Sul de Niterói. Na ação, arma e drogas foram apreendidas.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) verificavam denúncias que informavam a localização de um ponto de venda de drogas na comunidade quando foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, Marlim Santos de Carvalho, de 20 anos, e um adolescente, de 17, foram encontrados baleados na perna direita e braço direito, respectivamente, no alto do morro.

A dupla foi socorrida por bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Segundo os PMs, Marlim estava com uma pistola e o menor com uma sacola contendo 85 pinos de cocaína, 70 trouxinhas de maconha e rádio comunicador.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 77ªDP (Icaraí).