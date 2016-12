‘Bonde’ formado por menores faz arrastão em bairros de S. Gonçalo

08/12/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Rapazes foram flagrados por PMs com arma e objetos roubados Foto: Divulgação

Acusados de cometerem um arrastão em vários bairros de São Gonçalo, cinco jovens foram capturados por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no início da madrugada de ontem, no Lindo Parque. Na ação, armas foram apreendidos e dois carros recuperados.

Os militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro quando foram informados de que ocupantes de um Fiat Uno vermelho, placa KOQ-9245, roubado momentos antes na área da 72ªDP (Mutuá), estavam praticando assaltos em série na região.

Na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, os PMs conseguiram localizar o veículo. Houve uma perseguição, mas os criminosos perderam a direção do carro e colidiram em outro automóvel. Waldemar Pereira Martins da Silva Souza, de 27 anos, foi preso em flagrante e quatro adolescentes, dois deles de apenas 14 anos, acabaram apreendidos.

No interior do automóvel, os agentes encontraram um revólver calibre 32, réplica de pistola, celulares, carteiras e bolsas. Segundo os policiais, o grupo ainda confessou que inicialmente estava usando o Fiat Uno prata, placa KOL-9226, roubado no último dia 25, na área da 73ªDP (Neves), mas abandonaram o veículo. O carro foi recuperado pelos policiais na Rua Waldemar Pereira Martins, no Boaçu.

O caso foi registrado 73ªDP (Neves).