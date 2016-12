Preso com drogas em Piratininga

08/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

Lucca Noronha Rodrigues, 19, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói), ontem, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) foram até a Rua Orestes Barbosa para verificar uma denúncia a respeito da localização de um traficante. No endereço, os militares surpreenderam Lucca com 33 pinos de cocaína, nove trouxinhas de maconha, 300 gramas da mesma droga, balança de precisão, fita adesiva e dois celulares. Ele foi encaminhado a 77ªDP (Icaraí).