Dupla é presa com drogas em comunidade de São Gonçalo

07/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Di Gato Foto: Divulgação Pé Sujo Foto: Divulgação

Dois acusados de integrarem o tráfico no Jardim Miriambi, em São Gonçalo, foram presos por agentes do Serviço de Inteligência (P-2) do 7ºBPM (São Gonçalo), na manhã de ontem. A dupla confessou ‘trabalhar’ para Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia, chefão do pó na região.



A operação foi montada com base em informações sobre a venda de drogas na comunidade. Na Rua Planalto, os PMs encontraram Wallace Santos Carvalho, o Pé Sujo, de 27 anos, e Carlos Eduardo da Motta Castilho Ramos, o Di Gato ou Cadu, 19, vendendo drogas. Com a dupla, os militares encontraram 162 cápsulas de cocaína, 78 trouxinhas de maconha, 85 pedras de crack, além de três rádios transmissores.

Os dois foram encaminhados para a 74ªDP (Alcântara), onde acabaram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.