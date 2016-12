Morto ao tentar proteger a namorada durante assalto

07/12/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Marcelinho chegou a ser levado para o Hospital Conde Modesto Leal, mas acabou não resistindo Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

O comerciante Marcelo Patrício da Costa Ventura Lopes, mais conhecido como Marcelinho, de 47 anos, foi morto a tiros ao tentar proteger sua companheira durante uma tentativa de assalto, na noite de segunda-feira, no Centro de Maricá. Momentos depois, policiais do 12ºBPM (Niterói) conseguiram prender Sérgio da Silva Vieira, 24, acusado de envolvimento no crime.



De acordo com a polícia, Marcelinho, que trabalhava vendendo frango assado, estava com a namorada numa lanchonete, localizada na Rua Abreu Sodré, quando dois criminosos entraram e anunciaram o assalto. Um dos clientes teria reagido e houve troca de tiros. O comerciante foi atingido no tórax por um dos disparos enquanto tentava proteger a mulher. Ele foi socorrido por populares e levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, mas não resistiu ao ferimento.

Ao chegarem no estabelecimento comercial, os militares foram informados para qual direção os criminosos haviam fugido. Durante as buscas, Sérgio foi encontrado baleado numa das mãos e no abdômen, num terreno baldio próximo à lanchonete. O acusado foi levado para o mesmo hospital municipal, onde permanece internado sob custódia.

Através de redes sociais, diversos amigos de Marcelinho lamentaram a sua morte e exaltaram seu ato heroico. “Meu mundo desabou. Meu chão se desfez aos meus pés. Meu herói foi embora de uma forma estúpida. Deus me ajuda por favor e faz essa dor passar. Meu pai.... Eu não acredito nisso”, publicou a filha da vítima numa rede social.

O caso está sendo investigado por policiais da 77ªDP (Icaraí).