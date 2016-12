Flagrado com mais de 20 celulares roubados de passageiros de ônibus

07/12/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

Morador do Morro do Holofote, José Carlos foi preso por PMs após assaltar ônibus na Avenida do Contorno Foto: Divulgação

Acusado de assaltar passageiros de um ônibus, José Carlos Paulino de Lima, de 23 anos, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói), na noite de segunda-feira, no Barreto, Zona Norte de Niterói.

Os militares informaram que realizavam patrulhamento de rotina na Avenida do Contorno quando tiveram a atenção voltada para dois rapazes. A dupla tentou fugir pela Travessa Arvelo. No entanto, José Carlos acabou sendo alcançado. Com ele, os PMs encontraram uma mochila contendo 22 celulares.

Os policiais pediram para o rapaz desbloquear os aparelhos, mas ele confessou que havia acabado de roubá-los num ônibus, que fazia a linha 443 (Niterói x Coroado). O acusado ainda disse que seu comparsa, que conseguiu escapar, portava um revólver calibre 38.



José Carlos, que é morador do Morro do Holofote, no mesmo bairro, foi encaminhado para a central de flagrantes da 76ªDP (Centro). Na delegacia, ele foi reconhecido por duas vítimas e irá responder pelo crime de roubo.