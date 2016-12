Confronto termina em morte no Jardim Catarina

07/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Na ação, PMs apreenderam uma pistola, munições e drogas Foto: Divulgação

Um rapaz foi morto e outro acabou baleado durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes da localidade conhecida como Final Feliz, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã de ontem.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam incursão na comunidade, quando cinco criminosos fizeram disparos contra eles. No confronto, um homem não identificado e Rafael Lopes Oliveira, de 20 anos, foram encontrados baleados. Os outros suspeitos conseguiram fugir. Os feridos foram socorridos pelos PMs e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O rapaz não identificado não resistiu aos ferimentos. Já Rafael foi medicado e liberado.



Dentro de uma mochila que estava com um dos rapazes, foram encontradas uma pistola, cinco munições intactas, 191 pinos de cocaína, 39 tabletes de maconha e um rádio transmissor. O caso foi registrado na central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).