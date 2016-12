Flagrados com pistola e ‘radinho’ em ação da PM na Favela do Gato

06/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Binho e o adolescente foram levados para a 73ªDP (Neves) Foto: Divulgação

Um homem foi preso e um menor apreendido, na tarde de domingo, por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no Gradim, em São Gonçalo.

PMs do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram à Favela do Gato para verificar uma denúncia a respeito da localização de um traficante armado. Ao chegarem numa casa, no interior da comunidade, os agentes surpreenderam Marcos Vinícius dos Santos Ribeiro, mais conhecido como Binho, de 25 anos.

Segundo PMs, ele confessou integrar o tráfico da comunidade, mas que a arma estaria com um comparsa. Num outro imóvel, localizado na Rua Cruzeiro do Sul, os militares encontraram um adolescente, de 17 anos. No imóvel foram encontrados um rádio comunicador e uma pistola calibre 40.

A dupla foi encaminhada para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado como associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma.