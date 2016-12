06/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Paulo foi preso em flagrante Foto: Divulgação

Um homem foi preso com drogas após um intenso confronto entre policiais do 12ºBPM (Niterói) e traficantes, no Morro dos Marítimos, no Barreto, Zona Norte de Niterói, na tarde de ontem.

Os suspeito foi flagrado com 1.236 cápsulas de cocaína, 340 tabletes de maconha e um rádio transmissor.

O caos foi registrado na central de flagrantes da 76ªDP (Centro).