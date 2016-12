Polícia ‘caça’ suspeito de balear PM em São Gonçalo

06/12/2016 às 07:50h Enviado por: Samuel Castro

Rafael Playboy (detalhe) é acusado de atirar contra o cabo Fernandes, que está internado no Heat Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) realizaram, na manhã de ontem, uma operação no Complexo do Anaia, em São Gonçalo, para tentar capturar Rafael De Arnoud, mais conhecido como Playboy, de 25 anos.



De acordo com a polícia, ele era um dos ocupantes do veículo Honda Civic, que atiraram contra uma viatura da PM, no bairro Quinta Dom Ricardo, na noite de domingo. No ataque, o cabo da PM Rogério Fernandes Rodrigues, 34, acabou baleado.

Cerca de 60 militares foram até as comunidades da Cafuca, Monte Formoso, Meia Noite, Buraco Quente, Parada São Jorge, Barracão e Anaia com o objetivo de capturar o criminoso, que não foi encontrado.

Rafael Playboy é apontado pela polícia como um dos responsáveis por chefiar a venda de drogas no Complexo do Anaia. Contra ele, existe um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo. “Operamos durante o dia todo na região, mas infelizmente não tivemos resultados. Não iremos descansar até capturarmos o Playboy e outros integrantes do tráfico de drogas do Anaia. Iremos continuar realizando operações constantes naquela região”, declarou o tenente-coronel Ruy França, comandante do 7ºBPM. Segundo a secretaria estadual de Saúde, o cabo Fernandes permanece internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e apresenta estado de saúde estável.