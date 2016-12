Dupla é presa com nove mil dólares falsos em SG

06/12/2016 às 07:25h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a polícia, acusados repassavam cédulas falsificadas Foto: Divulgação

Acusados de vender dólares falsificados, dois homens foram presos por policiais civis, na tarde do último domingo, num shopping em São Gonçalo.



Agentes da 21ªDP (Bonsucesso), com apoio da 36ªDP (Santa Cruz), capturaram Alenir de Paula Costa e Júlio dos Santos, no interior do estabelecimento comercial. A dupla foi encontrada com nove mil dólares falsos, uma carteira falsa de Juiz Arbitral em nome de Júlio, além de diversas anotações de contas bancárias com as respectivas senhas.

De acordo com informações policiais, Alenir e Julio são integrantes de uma quadrilha que atua em São Paulo. O caso será encaminhado à Justiça Federal e à Polícia Federal, que darão continuidade as investigações.