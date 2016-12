Morto em confronto com a PM no Mutuá

06/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Com o suspeito, os policiais encontraram arma e drogas Foto: Julio Diniz

Acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Querosene, no Mutuá, em São Gonçalo, um homem ainda não identificado morreu durante confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no final da manhã de ontem. Com ele, a polícia encontrou uma escopeta.

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) realizavam uma ação para reprimir o tráfico na comunidade quando foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, o suspeito foi encontrado morto próximo a uma área de mata.



Com ele, a polícia apreendeu além da escopeta calibre 12, 236 trouxinhas de maconha e 36 cápsulas de cocaína. O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá), como auto de resistência.