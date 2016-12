Menor de 13 anos é pego com três quilos de maconha

05/12/2016 às 09:12h Enviado por: Rennan Rebello

Além da maconha, o menino estava com granadas caseiras. Foto: Leonardo Ferraz

Um adolescente de 13 anos foi apreendido com mais de três quilos de maconha, 23 frascos de cheirinho da loló e quatro granadas de fabricação artesanal, na noite de sábado, na Favela do Arrastão, no Rio do Ouro, São Gonçalo. Um homem de 30 anos também foi preso por associação ao tráfico de drogas pelos policiais do 7ºBPM (São Gonçalo).







PMs do Grupamento de Ações Táticas (Gat), que realizaram a prisão, contaram que a dupla foi surpreendida no interior da comunidade do Arrastão e não reagiu. O menino confessou aos policiais que trabalhava no tráfico e ganhava R$ 50 por dia. Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes da 74ªDP (Alcântara).