PM é baleado em Santa Izabel

05/12/2016 às 07:30h Enviado por: Rennan Rebello

Um cabo, lotado no 7ºBPM (São Gonçalo), foi baleado na cabeça durante uma abordagem a um carro, na noite de ontem, quando voltava para o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Santa Izabel, São Gonçalo.



Segundo informações da polícia, no momento em que os policiais iriam abordar um Honda Civic, os ocupantes do carro atiraram, acertando o militar. Depois, os criminosos abandonaram o automóvel e fugiram a pé. De acordo com o comandante do 7ºBPM, Ruy França, já há indicações sobre a identidade do autor dos disparos, conhecido como Rafael Playboy. Uma operação foi montada, na noite de ontem, para tentar encontrá-lo. O policial ferido foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, onde fez uma tomografia e está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) com duas balas alojadas, sendo uma na nuca.