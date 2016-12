Militar do Exército é preso por roubo de carro em São Gonçalo

05/12/2016 às 07:00h Enviado por: Rennan Rebello

Soldado do Exército confessou que o veículo era roubado Foto: Sandro Nascimento

Um soldado do Exército, de 19 anos, e outro rapaz, de 18, foram presos com um carro roubado e dois simulacros de pistolas, na noite do último sábado, no Pacheco, em São Gonçalo. De acordo com policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 7ºBPM (São Gonçalo), os jovens foram abordados no Sandero prata, placa LQR-4293, em atitude suspeita, na Rua Avelino Dutra de Carvalho, no Pacheco.





Segundo os PMs, eles confessaram que o veículo era produto de roubo. Ainda conforme os policiais, a dupla levou os agentes até uma casa, onde foram apreendidos dois simulacros de pistolas e dois celulares. Dentro do veículo foram encontrados documentos e pertences da vítima. Ambos foram encaminhados para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado. O soldado do Exército foi transferido pelos colegas de farda, na manhã de ontem, para um quartel da corporação.