Quatro presos com carro roubado após perseguição

04/12/2016 às 09:03h Enviado por: Rennan Rebello

Homens roubaram o carro na Covanca e iam para o Boassu Foto: Divulgação

Por Thiago Soares





Uma perseguição de policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) a um carro roubado, na tarde de ontem, terminou com quatro presos na Estrada da Covanca, em São Miguel, São Gonçalo. Um quinto homem conseguiu fugir. Depois de roubarem um Honda Civic na Covanca, os cinco homens tentaram fugir em direção ao Morro da Força, no Boassu. No caminho, eles cruzaram com os policiais, que iniciaram a perseguição.



Houve troca de tiros e quatro homens se entregaram. O quinto fugiu. Bruno Pessanha da Conceição, de 22 anos; Evandro Augusto Costa e Silva, 23; Diogo Vasconcelos dos Santos e João Thales Coutinho, ambos de 20 anos, estavam com um simulacro de pistola. Eles foram levados para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.