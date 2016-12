PMs frustram plano de Bin Laden de retomar Cidade Alta, no Rio

04/12/2016 às 08:15h Enviado por: Rennan Rebello

Apontado pela polícia militar como gerente do tráfico de drogas da Comunidade Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio, Robson Castilho Pires, o Bin Laden, de 28 anos, foi preso, na tarde de ontem, por PMs da Ocupação Coruja, no Morro do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo. O acusado estava foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com os policiais, eles faziam uma operação no Morro do Feijão, quando na Rua Américo Ribeiro se depararam com o suspeito. Ele foi abordado, mas não estava com nenhum material ilícito. No entanto, o mesmo confessou ser integrante da facção Comando Vermelho (CV), no Rio.





Bin Laden afirmou que migrou para São Gonçalo após o morro que comandava ser atacado por traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). No município, ele estava planejando, para hoje, a invasão para retomar os pontos de vendas de drogas na Cidade Alta. Ainda de acordo com o traficante, o ‘bonde’ sairia do Parque União, no Complexo da Maré, para iniciar a guerra na Cidade Alta. Contra Bin Laden havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi condenado a seis anos e seis meses de prisão. O acusado foi levado para a 73ª DP (Neves), onde o mandado de prisão foi cumprido.