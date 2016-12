Morte e prisões durante operação da PM em comunidade de São Gonçalo

03/12/2016 às 08:15h Enviado por: Samuel Castro

Na ação no Morro do Castro, jovem morreu em troca de tiros e outros três acabaram presos Foto: Divulgação

Por Thiago Soares

Um homem morreu e outros três acabaram presos durante uma operação de policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 7ºBPM (São Gonçalo), ontem, no Morro do Castro, em São Gonçalo.

Logo na entrada da comunidade, um grupo de quatro de criminosos recebeu os PMs a tiros e correu. Após breve confronto, os militares conseguiram avançar para o interior do morro. Houve confronto e um deles acabou baleado. Assustados com o comparsa caído no chão, os outros três acabaram se entregando à polícia.



Lucas da Costa Cruz de Souza, de 22 anos, foi socorrido por bombeiros, mas não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local. Com Leonardo Lima da Silva, de 18 anos, Daniel de Araújo Pereira, da mesma idade, e o adolescente, de 17 anos, a polícia apreendeu uma pistola, um carregador com 10 munições, 88 pinos de cocaína, 83 tabletes de maconha e um rádio de comunicação.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).