DH faz buscas por corpo de manicure morta pelo tráfico

03/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Policiais civis procuraram cemitério clandestino onde o corpo de Jéssica teria sido enterrado Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) realizaram, na manhã de ontem, uma operação no Morro do Cavalão, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, para tentar localizar o corpo da manicure Jéssica dos Santos Donato, de 28 anos. Durante a ação, houve intenso tiroteio entre os agentes e traficantes de diferentes comunidades.



Com o apoio de policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da 77ªDP (Icaraí) e 79ªDP (Jurujuba), a delegacia especializada fez buscas pelo corpo da jovem, que está desaparecida desde a madrugada do dia 29 de outubro. Equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de cães farejadores, também ajudaram na procura. No entanto, nada foi encontrado.

Enquanto tentavam encontrar o cemitério clandestino, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos comunidades da Souza Soares, Beco da 600, Zulu, Beltrão e Chiqueirinho, em Santa Rosa, e Grota, em São Francisco. Apesar do intenso confronto, que assustou moradores da região, ninguém ficou ferido.

A polícia garantiu que vai fazer operações constantes na localidade até conseguir encontrar o corpo de Jéssica.

Investigações - De acordo com a apuração policial, a manicure morava em Cascadura, Zona Norte do Rio, e costumava frequentar o Cavalão para visitar familiares e atender algumas clientes. No dia do crime, a manicure estava num bar quando foi sequestrada e executada por um grupo de traficantes, por volta das 2h. O corpo da jovem teria sido enterrado numa área de mata, no alto do morro.

Ainda segundo as investigações, a jovem pode ter sido confundida pelos criminosos como informante de policiais, o popular X9.