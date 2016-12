Acusado de matar pastor a facadas em Itaboraí se entrega à polícia

03/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Elizeu, que estava foragido, confessou o crime a agentes da DH Foto: Sandro Nascimento

Acusado de matar a facadas o próprio padrasto, o pastor evangélico José Dias da Silva, 68, no bairro Bela Vista, em Itaboraí, Elizeu Molinário da Silva se entregou à polícia, no início da manhã de ontem.



O acusado se apresentou na 71ªDP (Itaboraí) e, em seguida, foi encaminhado à Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que investigam o crime. Contra Elizeu foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio.

Na sede da especializada, ele prestou esclarecimentos e confessou ter matado o padrasto.

“Ele confessou o crime. Disse que já havia tido desentendimentos com a vítima, mas que o matou por estar sob efeito de álcool e drogas. Agora ele diz que está arrependido”, comentou o delegado Fábio Barucke, diretor da DH.

Crime - Conhecido como Pastor Zé, o religioso foi assassinado a facadas em frente à igreja que congregava, no bairro Bela Vista. O pastor havia se mudado do local há cinco anos, e atualmente era morador de Itambi, onde construía um novo templo. No entanto, Zé voltava ao local três vezes por semana para abastecer as caixas d’água de seus imóveis, que estavam alugados e serviam como sua única fonte renda.

Assim que chegou à Rua José Augusto Ferreira de Oliveira, por volta das 6h30, ele foi surpreendido pelo enteado, que fugiu levando seu carro, o Gol vermelho, placa LPR-7398, além de documentos.