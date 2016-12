Morto durante assalto em shopping de Niterói

03/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Criminosos estavam num Honda Fit e atiraram contra os PMs Foto: Filipe Aguiar

Por Renata Sena

Um jovem identificado como Leonardo Richard Oliveira do Nascimento, de 18 anos, morreu durante confronto com PMs, em Itaipu, Região Oceânica, de Niterói. Cerca de 10 criminosos que tentavam roubar uma loja de eletrodomésticos foram surpreendidos pelos PMs e tentaram fugir. Houve perseguição e o jovem morreu ao ser atingido por um tiro na região da cabeça. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola.

O caso aconteceu na Estrada Francisco da Cruz Nunes, por volta do meio-dia. Policiais do 12ºBPM (Niterói) foram informados sobre a ação criminosa e seguiram para o local.

“Logo vimos o Honda Fit com três ou quatro criminosos armados. Ao perceberem nossa presença, eles tentaram fugir”, explicou uma policial.

Os militares pediram reforço e iniciaram a perseguição. De dentro do veículo, os criminosos dispararam contra os policiais, que revidaram. Com o corpo pendurado para fora do carro, Leonardo Richard foi atingido na cabeça. Seus comparsas entraram na Comunidade Boa Esperança, onde abandonaram o veículo com o suspeito baleado.

O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Mário Monteiro, em Piratininga, mas não resistiu ao ferimento. Agentes da Divisão de Homicídios foram ao local e fizeram perícia técnica.

“A investigação do roubo ficará na delegacia distrital da área. Nós estamos apurando as circunstâncias da morte, que é decorrente de um auto de resistência”, explicou o delegado Leonam Calderaro.