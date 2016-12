02/12/2016 às 09:37h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Julio Diniz

Dupla é presa ao tentar vender produto de roubo

O muro azul do quartel do 7ºBPM (São Gonçalo) foi o local escolhido por dois rapazes, de 20 e 22 anos, para negociarem o equipamento de trabalho de uma fotógrafa, roubado na Estrela do Norte, em São Gonçalo, no último dia 25.

Os criminosos que haviam anunciado o equipamento num site de vendas, acabaram presos em flagrante, por policiais da 72ªDP (Mutuá), que se passavam por compradores.

“Fui abordada e levaram meu carro, dois iPhones e meu equipamento fotográfico. Eu literalmente sentei no chão e chorei. É meu sustento. Fiquei sem ação”, recordou a fotógrafa de eventos.

O assalto aconteceu na Rua Monteiro Lobato, na madrugada do último domingo. O carro da vítima foi abandonado próximo ao local do roubo, horas depois do crime. Já o equipamento, avaliado em R$ 30 mil, sumiu.

“Compartilhei o caso com todos os meus amigos nas redes sociais. Até que um deles viu um anúncio na OLX com um equipamento semelhante ao meu por R$ 1,5 mil”, contou. A fotógrafa acionou agentes da 72ªDP, que fingiram interesse em comprar o equipamento fotográfico e conseguiram prender a dupla em flagrante.