02/12/2016 às 09:05h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Divulgação

Trio rouba carro, mas acaba preso após perseguição e confronto em SG

Dois jovens foram presos e um menor apreendido, na noite da última quarta-feira, durante ação de policiais do 7°BPM (São Gonçalo), no bairro do Pita, em São Gonçalo.

PMs realizavam patrulhamento de rotina na Covanca quando receberam a informação sobre um roubo de carro nas proximidades. Os militares conseguiram encontrar o veículo, um Citroën C3, e tentaram interceptá-los. Os acusados fugiram efetuando disparos contra os PMs

Na fuga e troca de tiros, os criminosos acabaram colidindo com um outro carro e acabaram presos. Com Gabriel Carvalho Ribeiro, de 19 anos, Jonathan Rodrigues Pacheco, 20, e o menor, de 16, foram encontradas uma pistola calibre 380 e munições.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves), onde os três acabaram autuados por roubo. Os acusados foram reconhecidos pelas vítimas.