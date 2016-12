Polícia fisga ‘Peixe’ no alto do Morro do Feijão

02/12/2016 às 09:10h Enviado por: Samuel Castro

Peixe não resistiu à prisão Foto: Divulgação

Apontado como ‘gerente’ do tráfico de drogas do Morro do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo, Luiz Filipe Costa da Silva, o Peixe, de 18 anos, foi preso, ontem, por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo). Segundo a polícia, ele é braço-direito do traficante Biel, ‘chefão do pó’ na comunidade. Na ação, uma mulher também acabou presa com drogas.



A operação foi montada com base em informações de que Biel estaria ferido em numa casa na comunidade. Chegando ao local, na Travessa Três, Peixe e Renata Rocha da Conceição, de 19 anos, foram os encontrados.

Com o acusado, foram encontradas 950 cápsulas de cocaína, 200 gramas da mesma droga, além de dois rádios de comunicação. Luiz Filipe já havia sido preso anteriormente por tráfico e associação ao tráfico. Já com a mulher foi encontrada uma mochila com 1,1 mil tabletes de maconha, 100 gramas da mesma droga e um celular. Ainda dentro do imóvel, Peixe teria oferecido R$5 mil em troca da liberdade de Renata. A dupla foi levada para a 73ªDP (Neves).