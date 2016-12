‘Caçada’ a chefões do tráfico termina com 8 presos no Complexo do Anaia

02/12/2016 às 09:20h Enviado por: Samuel Castro

Com os suspeitos, policiais encontraram cinco armas, grande quantidade de drogas e ainda recuperaram três veículos roubados Foto: Sandro Nascimento

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), com o apoio de militares do 12ºBPM (Niterói) e do 35º BPM (Itaboraí), realizaram ontem pela manhã uma megaoperação em comunidades de São Gonçalo, que terminou com um homem baleado, sete pessoas detidas, além de armas e drogas apreendidas. A ação causou um prejuízo de cerca de R$ 120 mil aos traficantes. De acordo com tenente-coronel Ruy França, comandante da unidade, a operação denominada ‘Sentinela’ - que contou com a participação de 70 agentes e o auxílio do veículo blindado da corporação - aconteceu simultaneamente nas favelas da 39 e Pica-Pau, no bairro Jardim Catarina, além de Cafuca, Monte Formoso, Meia Noite, Buraco Quente, Parada São Jorge, Barracão, Anaia e Vila Candoza.



O objetivo era capturar os traficantes Schumaker Antonácio do Rosário, de 32 anos, Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando do Anaia, 29, e Ricardo Severo, o Faustão, 36, oriundo da Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.

No Complexo do Anaia, os agentes foram recebidos a tiros pelos bandidos. Após o confronto, Igor Nunes da Silva, de 22 anos, foi encontrado baleado. Além dele, os policiais capturaram Marcos William Silva Paixão, Maurício Sodré Cipriano, 22, três adolescentes, de 13, 15 e 17 anos, e um casal.

Durante a ação foram apreendidas uma escopeta calibre 12, uma metralhadora, duas pistolas, um revólver calibre 38, diversas carregadores de fuzil, metralhadora e pistola. Os militares ainda encontraram seis quilos de maconha prensada, 1.288 trouxinhas da mesma droga, 918 cápsulas de cocaína, 47 frascos de cheirinho da loló. Três carros foram recuperados e 30 motos apreendidas.

De acordo com a polícia, a apreensão causou um prejuízo de cerca de R$ 120 mil aos traficantes do Complexo do Anaia.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).