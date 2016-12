Quatro baleados durante churrasco em São Gonçalo

02/12/2016 às 08:00h Enviado por: Samuel Castro

Todas as vítimas foram socorridas por moradores e encaminhadas ao Hospital Alberto Torres Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Quatro moradores foram baleados durante um ataque de traficantes da facção Amigos dos Amigos (ADA) ao Morro do Girassol, no Colubandê, na noite de quarta-feira, onde a venda de drogas é controlada pelo Comando Vermelho (CV).



De acordo a polícia, 20 pessoas participavam de um churrasco, na Rua Devanir de Paula, quando bandidos armados, que ocupavam um veículo Sandero prata, passaram pelo local atirando, por volta das 20h.

Durante o tiroteio, Maria de Fátima de Moura Silva, 41, Ronyson Alves do Nascimento, 30, Anderson da Conceição Gouveia Junior, 20, e Renê dos Santos Silva, 18, foram atingidos pelos disparos. Segundo a polícia, nenhuma das vítimas possui qualquer envolvimento com o tráfico.

Eles foram socorridos por populares e encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo bairro. Através da assessoria de imprensa, a unidade de saúde informou que Rene, Ronyson e Anderson permanecem internados em estado estável. Maria de Fátima foi avaliada, medicada e já recebeu alta hospitalar. As investigações apontam que o ataque foi cometido por um criminoso identificado apenas como GL. Ele integrava o tráfico no Girassol, mas há alguns meses teria deixado o CV e se aliado à ADA.

O caso está sendo investigado pela 72ªDP (Mutuá).