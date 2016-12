Líder do TCP em favela do Rio é preso na Ponte

02/12/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Shrek estava foragido Foto: Divulgação

Segundo homem na hierarquia do Terceiro Comando Puro (TCP), Marcelo Fernandes dos Santos, o Shrek, foi preso, na noite de quarta-feira, na Ponte Rio-Niterói.



O acusado foi capturado durante uma ação conjunta entre agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança (SSINTE) e da Coordenadoria de Inteligência da PM. Segundo os policiais, o criminoso foi surpreendido na Ponte enquanto tentava fugir junto com mais dois comparsas para o estado da Paraíba.

O traficante seria o braço-direito da principal liderança do TCP, Walace de Brito Trindade, o Lacosta, do Morro da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio. Foragido desde 2014, Shrek seria o responsável pela venda de drogas nas favelas Fazenda, Patolinha, São José e Dendezinho, também em Madureira.

O criminoso foi encaminhado para a central de flagrantes da 78ªDP (Fonseca).