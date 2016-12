Segurança de ‘Schumaker’ é morto pelo Bope no Salgueiro

02/12/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Na operação, policiais militares apreenderam um fuzil calibre 762, além de 15 quilos de ‘coca’ Foto: Divulgação

Um homem, ainda não identificado, foi morto durante troca de tiros entre policiais do Comando de Operações Especiais (COE) e traficantes, na manhã de ontem, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Com ele, os PMs apreenderam um fuzil, calibre 762, e mais de 15 quilos de cocaína.



Apontado como segurança de Schumaker Antonácio do Rosário, o Schumaker, líder do tráfico do Jardim Catarina, o suspeito chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais receberam a informação de que Schumaker foi baleado durante o confronto, mas conseguiu fugir.

Operação - Segundo a polícia, militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram até a comunidade checar denúncias de tráfico na comunidade, quando surpreenderam um grupo de 15 homens armados próximo ao rio que divide o Salgueiro e o Jardim Catarina. No confronto, um suspeito morreu e outro acabou baleado, mas conseguiu fugir. Além do fuzil, que foi encontrado com o acusado, os policiais encontraram mochila com 1.097 cápsulas de cocaína embaladas para venda, cerca de 15kg da mesma droga, um quilo de pasta base, 4kg de maconha e seis pedras de crack.

Todo o material foi encaminhado para a 72ªDP (Mutuá).