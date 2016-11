PM acha drogas enterradas

01/12/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

A maconha foi encontrada junto com duas mil cápsulas vazias para a endolação de drogas Foto: Divulgação

Um tonel foi encontrado enterrado com quatro quilos de maconha, uma balança de precisão e duas mil cápsulas vazias para endolação de drogas no bairro do Tangará, em Cabo Frio, na última terça-feira. Policiais militares do 25ºBPM (Cabo Frio) encontraram o esconderijo em um matagal na Rua Santa Alice, após denúncias anônimas de que um homem estaria no local armazenando drogas.



Em buscas do suspeito, ninguém foi encontrado. O material foi encaminhado para a 126ªDP (Cabo Frio).

Em Iguaba Grande, os policiais do 25º BPM encontraram pés de maconha em uma casa no Morro do Governo. Segundo informações policiais, uma denúncia anônima levou a equipe a localizar a plantação no quintal de uma residência. O dono das ervas confessou que cultivava a planta para seu consumo.

Encaminhado à 126ªDP (Cabo Frio) o homem foi ouvido e liberado.

Em São Pedro da Aldeia, um homem foi preso por policiais do Batalhão de Policia Rodoviária (BPRV) com uma pistola. O suspeito estava de bicicleta, à margem da rodovia RJ-106 e, após revista pessoal, os policiais encontraram a pistola com 17 munições intactas na cintura dele. Encaminhado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), o acusado ficou preso por porte ilegal de arma de fogo.