Crise atinge ‘boca’ e tráfico ordena assaltos em Niterói

Apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas da Favela do Sabão, em São Lourenço, Niterói, Celso Vinícius Flores de Menezes, o Moedinha, 31, continua comandando as atividades criminosas mesmo estando preso há dois anos. De acordo com as investigações de agentes da 76ªDP (Niterói), Moedinha estaria ordenando que seus “soldados” pratiquem diversos roubos, inclusive de cargas, para pagar uma dívida de R$ 70 mil com a facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).



A polícia confirmou o esquema após a prisão de David Pablo Silva de Souza, o DVD, de 24 anos, homem de confiança do chefão do tráfico, na tarde de terça-feira, no Cubango. Ele e mais dois jovens, identificados como Gregory Silva dos Santos, o Zé, e Edson Rodrigues da Conceição, o JN, ambos de 18 anos, foram capturados com uma pistola por policiais do 12ºBPM (Niterói) após roubarem um carro e um celular.

O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí). Ontem pela manhã, o trio foi encaminhado para a delegacia do Centro de Niterói. “Não é de hoje que investigamos o tráfico no Sabão, mas há cinco meses instauramos um novo inquérito sobre essa mesma quadrilha. Há mais ou menos um mês e meio, após um roubo de carga de um caminhão de cerveja, nós começamos a investigar também roubos cometidos por esses criminosos”, explicou o delegado delegado Gláucio Paz, titular da distrital.

Ainda segundo a apuração policial, os bandidos começaram a roubar comércios, cargas, carros e pedestres para quitar uma dívida de R$ 70 mil contraída com o tráfico. Durante a contabilidade da venda de drogas, os criminosos teriam desviado esse valor e Moedinha estaria exigindo que eles recuperassem o dinheiro ‘na pista’.

“Esse bando efetuou diversos roubos em Niterói e São Gonçalo. Pedimos para que as vítimas que os reconhecerem venham até a delegacia. Isso é muito importante para que eles paguem pelos crimes que cometeram”, explicou o delegado.