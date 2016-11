Morto durante troca de tiros em favela de SG

01/12/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Segundo PMs, Carlos Antonio estava com arma e drogas Foto: Divulgação

Um homem morreu durante troca de tiros entre traficantes e policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), em Santa Izabel, São Gonçalo, terça-feira à noite. Na ação, arma e drogas foram apreendidas.



PMs realizavam uma operação para combater o tráfico no Complexo do Anaia quando foram recebidos a tiros por bandidos armados numa área de mata, na localidade conhecida como Estrada do Bichinho.

Após intenso confronto, que assustou moradores da região, os agentes encontraram Carlos Antônio Santos de Souza, de 21 anos, baleado. Ele ainda foi socorrido pelos militares e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo os policiais, Carlos Antônio exercia a função de segurança no tráfico local. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, 179 cápsulas de cocaína e nove trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na central de flagrantes da 74ªDP (Alcântara).