Morto em confronto no Morro dos Marítimos

30/11/2016 às 07:00h Enviado por: Samuel Castro

Com o suspeito, policiais encontraram uma pistola e drogas Foto: Divulgação

Um homem, ainda não identificado, morreu durante confronto entre policiais do 12ºBPM (Niterói) e traficantes no Morro dos Marítimos, no Barreto, em Niterói.

O acusado tentava fugir do cerco policial pela Avenida Professor João Brasil, quando acabou baleado. Bombeiros foram acionados e chegaram a socorrer o acusado, que não resistiu ao ferimento e morreu ao dar entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca.

Com o acusado, foram encontradas uma pistola, 92 tabletes de maconha, 122 cápsulas de cocaína e 208 pedras de crack. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios como homicídio decorrente de intervenção policial.