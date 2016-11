Acusado de matar corretor enteAc

30/11/2016 às 07:30h Enviado por: Samuel Castro

Tigrão confessou crime e levou agentes até a moto de Cláudio Foto: Sandro Nascimento

Preso acusado de assassinar o empresário do ramo imobiliário Cláudio Assis dos Santos, de 46 anos, o catador de materiais recicláveis Ilton Pereira Resende, o Tigrão, 63, confessou o crime e levou a polícia até seu terreno, em Itaipuaçu, Maricá, onde enterrou a motocicleta da vítima.



O empresário estava com o veículo quando foi morto e, desde o dia do crime, no final de outubro, a moto não tinha sido mais vista. Três dias após ser preso, no último dia 23, Tigrão confessou ter executado Cláudio e ter ateado fogo em seu corpo. Na tarde de segunda-feira, ele levou os agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), até seu terreno, na Rua Verdes Mares, na localidade conhecida como Jardim Atlântico, para mostrar onde havia enterrado a moto.

Recordando

Cláudio desapareceu após sair de sua loja, em Itaipuaçu, Maricá, no dia 26 de outubro. Três dias depois, seu corpo foi encontrado carbonizado num matagal, próximo a um de seus terrenos, na Rua dos Lírios, localidade conhecida como Bosque dos Flamboyants, no mesmo bairro.